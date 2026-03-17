primo contratto da prof pellegrini firma col genoa

Il professore Pellegrini ha firmato il suo primo contratto con il Genoa. Fin da giovane ha iniziato a giocare a calcio, dedicandosi con impegno e sacrifici nel corso degli anni. Dopo un percorso di crescita, ora si trova a ufficializzare l’accordo con la squadra ligure. La firma segna un passaggio importante nella sua carriera sportiva.

Giovanissimo ha iniziato a inseguire e dare calci a un pallone e dopo tanti anni di sacrifici arrivano i primi risultati. Ma ora siamo all’inizio della vera vita. Fernando Pellegrini, 18 anni appena compiuti, ha firmato il suo primo contratto da professionista col Genoa dove per adesso continua nella formazione Primavera (a un passo dal Paradiso) ma il suo futuro è roseo. Non tanto per le qualità del ragazzo ma anche per la sua serietà, determinazione, per la sua passione verso questo sport che lo ha sedotto dalla nascita. Fernando ha iniziato nella Tirrenia Ronchi con l’inesauribile professor Pietro Pacini, dove ha cominciato ad appena 5 anni e poi a 7 subito alla Fiorentina per 8 anni con continui viaggi in treno giornalieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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