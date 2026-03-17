Primavera 1 Roma fermata a Firenze | finisce 1-1 al Viola Park

Nel match di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma, giocato al Viola Park, il risultato è stato di 1-1. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri e ha coinvolto due squadre di alta classifica. Entrambe le formazioni hanno segnato un gol ciascuna, senza che nessuna prevalesse sull’altra. La gara si è conclusa con un pareggio equilibrato.

Un match d’alta classifica quello che ha visto impegnate Fiorentina e Roma nel tardo pomeriggio di ieri che non ha visto nessuna delle due compagini prevalere sull’altra. 1 a 1 al termine della gara con la Roma che dopo aver trovato il vantaggio nel primo tempo con Almaviva si vede pareggiare a pochi minuti dall’intervallo da un gran gol di Trapani. Nel secondo tempo poche emozioni se non l’ espulsione di Seck al 76? che ha rischiato di complicare i piani di mister Guidi. Giallorossi che si trovano comunque in vetta dopo il pareggio di oggi con i viola al momento quarti a due distanze dai capitolini. Le scelte degli allenatori. La Fiorentina scende in campo con il 4-2-3-1, cercando equilibrio tra solidità difensiva e qualità sulla trequarti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primavera 1, Roma fermata a Firenze: finisce 1-1 al Viola Park Articoli correlati Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: è cominciata la seconda frazione al Viola Park!Osimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Fiorentina Juve Primavera 2-0: bianconeri ko al Viola Park, Padoin resta nel limbo tra playoff e playoutVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Contenuti utili per approfondire Viola Park Argomenti discussi: Rocco B. Commisso Viola Park -. Primavera, prova di forza al Viola Park: 1-1 tra Fiorentina e Roma, giallorossi in vettaMirra e compagni subiscono, poi vanno in gol con Almaviva. Il super-gol di Trapani rimette tutto in equilibrio, fino all'espulsione di Seck. Ma è 1° posto a 52 punti ... ilromanista.eu Primavera 1, Fiorentina-Roma 1-1: Almaviva non basta, è pari al Viola ParkLunedì impegnato per la Roma Primavera, che è scesa in campo per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. Alle 18:00 di ... siamolaroma.it