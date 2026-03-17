Primarie Pistoia | 200 firme in un giorno la sfida continua

Nella giornata di ieri, le primarie del centro sinistra a Pistoia hanno visto raccogliere più di 200 firme da parte degli iscritti e sostenitori. La campagna di adesione si è svolta in modo intenso, con molti cittadini che hanno partecipato all’iniziativa. L’obiettivo è ora mantenere il ritmo e continuare a coinvolgere altri sostenitori in vista delle prossime fasi del processo.

La mobilitazione per le primarie del centro sinistra a Pistoia ha registrato un avvio solido, con oltre duecento adesioni raccolte in una sola giornata di attività. La campagna guidata da Giovanni Capecchi punta a raggiungere il traguardo di ottocento firme necessarie per la candidatura, sfruttando una rete logistica che si sta espandendo verso i quartieri e i mercati cittadini. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il percorso rimane lungo: il candidato ha sottolineato la necessità di mantenere alta la determinazione per completare l’obiettivo fissato. L’organizzazione ha già ottenuto il via libera per installare tre banchini aggiuntivi nel mercato cittadino, ampliando così le opportunità di partecipazione per i residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primarie Pistoia: 200 firme in un giorno, la sfida continua Articoli correlati Pistoia e la corsa per il sindaco, il centrosinistra si affida alle primarie: sfida tra Nesi e CapecchiPistoia, 5 marzo 2026 – Il centrosinistra pistoiese si affiderà alle primarie di coalizione per decidere chi, tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi,... Stefania Nesi: 4 incontri a Pistoia per le Primarie PdStefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, sta organizzando una serie di incontri pubblici a Pistoia per coinvolgere direttamente la cittadinanza. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Primarie Pistoia Discussioni sull' argomento Capecchi comincia la sua campagna per le primarie dall’Ambulatorio Solidale; Capecchi: Abbiamo una settimana di tempo per raccogliere 800 firme. I punti di raccolta. Primarie centrosinistra, servono 800 firme per Capecchi, Possibile: Così rischio esclusione candidature cittadiniGiovanni Capecchi, non essendo proposto da partiti della coalizione, ma sostenuto da un ampio gruppo di cittadine e cittadini di diverse condizioni sociali e sensibilità politiche, è l’unico candidato ... valdinievoleoggi.it Centrosinistra verso il voto . Capecchi corre per le primarie: Raccolgo le firme, decide la cittàll professore non teme i paletti del regolamento e lancia la nuova sfida da Candeglia ... msn.com Fino a venerdì 10 luglio, gli studenti residenti nel comune di Pistoia possono iscriversi al servizio trasporto scolastico per l’anno educativo 2026/2027. Il servizio ordinario viene erogato agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie, mentre il servizio - facebook.com facebook