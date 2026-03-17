Prima statuetta al KPop

Nella notte sono stati raggiunti nuovi traguardi nel mondo dello spettacolo con la prima statuetta assegnata a un artista del KPop, segnando un momento importante per il genere musicale. Contestualmente, il premio come migliore attore è andato a un attore di 39 anni, in una cerimonia che ha visto anche altri riconoscimenti e annuncianze di premi. La serata ha visto protagonisti vari eventi e assegnazioni di premi.

La notte ha regalato primati storici. La vittoria del 39enne Michael B. Jordan come migliore attore protagonista nel doppio ruolo di due gemelli in Sinners ha ricordato a molti l’adagio afroamericano che per battere i bianchi "i neri devono essere bravi il doppio degli altri"; nulla di fatto, dunque, per Timothée Chalamet-Marty Supreme, autore di una campagna promozionale così aggressiva da averlo prima lanciato per ogni dove, poi nuociuto. Autumn Durald Arkapaw è la prima donna (nera) a vincere l’Oscar per la fotografia (Sinners), mentre EJAE, premiata per la miglior canzone, Golden, del cartoon fenomeno Netflix KPop Demon Hunters (primo Oscar K-Pop della storia), ha rivendicato con lacrime di gioia la fine di una lunga attesa per la rappresentanza coreana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prima statuetta al KPop Articoli correlati KPop Demon Hunters: Tutto ciò che sappiamo sule Huntr/x prima del filmKPop Demon Hunters ha presentato al mondo il trio K-pop più potente del momento, noto come HUNTR/X , sebbene gran parte della storia si svolga nel... Ancora una volta l’Oscar parla italiano: chi è Valentina Merli, da Bologna al palco di Los Angeles vincendo la statuettaC’è un filo tricolore che lega indissolubilmente il Dolby Theatre di Los Angeles alla storia del cinema di casa nostra. First Look Mattel Reveals KPOP DEMON HUNTERS Doll Tutti gli aggiornamenti su Prima statuetta Discussioni sull' argomento Prima statuetta al KPop; Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar, 6 statuette; OSCAR 2026. Vince Una battaglia dopo l’altra; Golden, la canzone di K-Pop Demon Hunter è record storico agli Oscar: perché. L'attore supera i favoriti DiCaprio e Chalamet (autoesclusosi) e porta a casa la prima statuetta della sua carriera - facebook.com facebook I vincitori devono firmare un contratto che vieta di vendere la statuetta: se vogliono cederla, devono prima offrirla all’Academy per un dollaro. Alcuni però l’hanno venduta all’asta a cifre molto alte x.com