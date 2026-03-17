Prima del Guercino il genio di Provenzale | Da Roma a Cento il maestro del mosaico

Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, afferma che Provenzale, prima del Guercino, era considerato un vero genio nel campo dell’arte. La sua attività si estendeva tra Roma e Cento, dove si dedicava alla creazione di mosaici. La sua fama si basa su opere che hanno lasciato un segno nel panorama artistico del suo tempo.

"Fu certamente un genio", esordisce Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma. "E uno straordinario creatore di meraviglia e di stupore", aggiunge Giovanni Sassu, direttore della Civica Pinacoteca di Cento. Ancor prima di Guercino e dei suoi capolavori, nel primo Seicento Roma accolse l’estro e il talento di un altro centese, Marcello Provenzale, che divenne protagonista della cultura artistica nella città dei Borghese, e in particolare di Papa Paolo V e del cardinale Scipione, realizzando incredibili mosaici con una tecnica innovativa e sorprendente, capace di competere con le capacità mimetiche della pittura. "Con lui il mosaico divenne insieme uno strumento di celebrazione dinastica e di potere, nonché oggetto di ammirazione", sottolinea la professoressa Cappelletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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