Prima categoria Brinda l’Alfonsine Al Fosso Ghiaia il derby col Savio

L’Alfonsine si impone nel derby contro il Savio al Fosso Ghiaia, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. Filippo Ricci Maccarini e Rei Nipolli hanno trovano la rete rispettivamente al 2’ e al 14’. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che conquista tre punti importanti in classifica.

Con due reti nel secondo tempo (al 2’ e al 14’), di Filippo Ricci Maccarini e Rei Nipolli (foto) l’ Only Sport Alfonsine vince il derby e big match di giornata nel girone F di Prima Categoria, in casa della Stella Rossa Casalborsetti e la raggiunge al terzo posto con 42 punti: un’occasione persa dagli adriatici di avvicinare al secondo posto il Reno Molinella – il campionato è praticamente vinto dal Copparo – fermato sul 2-2 dal Bando. Al terzo posto anche il Savarna che viene stoppato in casa 1-1 (40’ pt Zuccarino (RF), 12’ st Fancello) dal Real Fusignano, sempre invischiato in zona playout ma ora nella posizione più favorevole per un’eventuale spareggio-salvezza in casa, come il Centro Erika Lavezzola che fa suo 1-0 (5’ st Bartolomei) l’altro derby contro il Frugesport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Brinda l’Alfonsine. Al Fosso Ghiaia il derby col Savio Articoli correlati Prima categoria. Alla Stella Rossa il derby col Fusignano. Blitz dell’AlfonsineLa grande protagonista, nel girone F di Prima Categoria, è la Stella Rossa Casalborsetti che vince 3-2 (1’ pt Mascanzoni (St), 3’ pt F. Leggi anche: Prima Categoria: oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano. Copparo scappa: 3 gol al Lavezzola Tutti gli aggiornamenti su Fosso Ghiaia Prima categoria. Brinda l’Alfonsine. Al Fosso Ghiaia il derby col SavioCon due reti nel secondo tempo (al 2’ e al 14’), di Filippo Ricci Maccarini e Rei Nipolli (foto) l’Only Sport Alfonsine vince il derby e big match di giornata nel girone F di Prima Categoria, in casa ... ilrestodelcarlino.it Prima categoria. Stella Rossa-Alfonsine e Savio-Fosso Ghiaia i due big matchTante ravennati protagoniste nel girone F di Prima: quasi archiviato il primo posto del Copparo, c’è grande lotta per ... ilrestodelcarlino.it