Prima categoria Brinda l’Alfonsine Al Fosso Ghiaia il derby col Savio

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alfonsine si impone nel derby contro il Savio al Fosso Ghiaia, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. Filippo Ricci Maccarini e Rei Nipolli hanno trovano la rete rispettivamente al 2’ e al 14’. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che conquista tre punti importanti in classifica.

Con due reti nel secondo tempo (al 2’ e al 14’), di Filippo Ricci Maccarini e Rei Nipolli (foto) l’ Only Sport Alfonsine vince il derby e big match di giornata nel girone F di Prima Categoria, in casa della Stella Rossa Casalborsetti e la raggiunge al terzo posto con 42 punti: un’occasione persa dagli adriatici di avvicinare al secondo posto il Reno Molinella – il campionato è praticamente vinto dal Copparo – fermato sul 2-2 dal Bando. Al terzo posto anche il Savarna che viene stoppato in casa 1-1 (40’ pt Zuccarino (RF), 12’ st Fancello) dal Real Fusignano, sempre invischiato in zona playout ma ora nella posizione più favorevole per un’eventuale spareggio-salvezza in casa, come il Centro Erika Lavezzola che fa suo 1-0 (5’ st Bartolomei) l’altro derby contro il Frugesport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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