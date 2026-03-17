Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il metodo PSV, si attesta a 0,489 euro per Smc. La quotazione riflette il valore in vigore il 17 marzo 2026 e rappresenta una misura precisa dei costi di mercato attuali. Questa cifra viene aggiornata quotidianamente e indica la posizione di mercato del gas all’ingrosso nel giorno specifico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Marzo 2026, è pari a 0,489 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 51,94 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV negli ultimi giorni mostra una tendenza moderatamente rialzista, dopo una fase di stabilità e un breve picco registrato il 10 Marzo 2026. Dal minimo di inizio mese (32,95 euroMWh, pari a 0,308 euroSmc il 1 Marzo 2026), il prezzo è cresciuto progressivamente, con una breve impennata il 10 Marzo (59,05 euroMWh, ovvero 0,552 euroSmc), per poi tornare su livelli più contenuti ma comunque superiori rispetto alla prima settimana del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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