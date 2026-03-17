prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi vuole monitorare i costi energetici. Questa informazione riguarda direttamente i consumatori e le aziende che acquistano gas, offrendo loro un punto di riferimento preciso per valutare le proprie spese. La variazione di prezzo può influenzare le decisioni di acquisto e gestione dei consumi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi desidera tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato nei diversi mercati e cosa significa concretamente per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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