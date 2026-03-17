Presentare domanda di mobilità per una sola scuola | in caso di contrazione di organico si rischia di avere solo uno spezzone abbinato ad altra scuola?

Da orizzontescuola.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In caso di contrazione di organico, presentare domanda di mobilità per una sola scuola potrebbe comportare il rischio di essere assegnati a un solo spezzone di insegnamento, eventualmente abbinato ad altra scuola. La domanda di mobilità volontaria viene accolta solo se ci sono disponibilità effettive di posti, e questa condizione può influire sulla possibilità di ottenere l'assegnazione desiderata.

La domanda di mobilità volontaria può essere soddisfatta soltanto in presenza di disponibilità relativamente alla sede e alla tipologia di cattedra richieste dal docente L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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