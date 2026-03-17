Presentare domanda di mobilità per una sola scuola | in caso di contrazione di organico si rischia di avere solo uno spezzone abbinato ad altra scuola?
In caso di contrazione di organico, presentare domanda di mobilità per una sola scuola potrebbe comportare il rischio di essere assegnati a un solo spezzone di insegnamento, eventualmente abbinato ad altra scuola. La domanda di mobilità volontaria viene accolta solo se ci sono disponibilità effettive di posti, e questa condizione può influire sulla possibilità di ottenere l'assegnazione desiderata.
La domanda di mobilità volontaria può essere soddisfatta soltanto in presenza di disponibilità relativamente alla sede e alla tipologia di cattedra richieste dal docente L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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