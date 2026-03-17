Prendere in giro Saverio Tommasi? Facciamolo diventare sport nazionale

Oggi si parla di Saverio Tommasi, coinvolto in diversi episodi che sui social sono diventati oggetto di scherzi e meme. La discussione si concentra su come questi episodi siano stati condivisi e commentati online, trasformando alcune sue uscite in temi ricorrenti di satira. La scena digitale si riempie di battute, mentre l'interesse pubblico si concentra sulle reazioni suscitate da questi avvenimenti.

Roma, 17 mar – Ci sono episodi che, presi singolarmente, non varrebbero più di qualche risata social. Poi però succede qualcosa: qualcuno prova a smentire, qualcun altro reagisce male, e quella piccola storia diventa improvvisamente rivelatrice. È esattamente ciò che sta accadendo attorno a Saverio Tommasi, alla vicenda della flotilla e al racconto diventato virale nelle ultime ore. Saverio Tommasi e i piatti lanciati in mare. Tutto parte da un post della pagina satirica VanyTosa, che riprende lo screenshot di una sequenza di messaggi circolata online in cui un anonimo cittadino racconta all’altro interlocutore di ciò che ha sentito ad un incontro pubblico al Circolo Arci di Empoli, dove era presente Margherita Cioppi, una giovane volontaria toscana che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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