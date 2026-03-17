Il premio Vetrine Amaranto viene assegnato come segno di sostegno alla squadra di calcio di Arezzo, con un messaggio che invita tutta la città a unirsi nella fase conclusiva del campionato. La manifestazione si svolge in città, coinvolgendo tifosi e rappresentanti locali, con l’obiettivo di celebrare lo spirito di squadra e il cammino sportivo dell’Arezzo Calcio.

Arezzo, 17 marzo 2026 – “La città si unisca tutta nella cavalcata del l’Arezzo Calcio. Viviamo insieme il finale di campionato”. Con questo messaggio il comitato Orgoglio Amaranto insieme alle categorie economiche Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato lanciano il Premio Vetrine Amaranto, per abbracciare la squadra e accompagnarla in questo finale di campionato. La campagna, che vede la collaborazione della S.S. Arezzo e il patricionio del Comune di Arezzo, intende coinvolgere tutti i commercianti, le botteghe artigane e tutti i locali pubblici aretini affinchè, usando cimeli amaranto, magliette, bandiere, sciarpe e qualsiasi altro oggetto che richiami il Cavallino Rampante, colorino la città per creare la giusta atmosfera che accompagni questa parte di campionato che è ancora tutta da vivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Vetrine Amaranto: “È il nostro abbraccio alla squadra”

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