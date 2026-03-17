Premio Mimosa Boreale Bigongiali e Redini | Le donne per la cultura

L’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale si è svolta nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, a Pisa. L’evento, promosso dal Comando della Parte di Tramontana e patrocinato dal Comune, fa parte del calendario del Marzo delle Donne. Durante la cerimonia, sono stati premiati Bigongiali e Redini, riconosciuti per il loro impegno nel promuovere la cultura.

La Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ha ospitato l’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale, appuntamento promosso dal Comando della Parte di Tramontana con il patrocinio del Comune di Pisa e inserito nel calendario del Marzo delle Donne. La cerimonia ha celebrato figure femminili che si sono distinte per l’impegno nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio. Il riconoscimento principale è stato assegnato a Biancamaria Bigongiali e Alexia Redini, due personalità impegnate nella promozione della cultura pisana e nella crescita della comunità. Biancamaria Bigongiali, musicologa diplomata all’Istituto musicale “Luigi Boccherini” di Lucca e docente di pianoforte alla Scuola Bonamici, è tra i soci fondatori dell’associazione culturale Vox Humana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PARTE DI TRAMONTANA DEL GIOCO DEL PONTE, PREMIO MIMOSA BOREALE 2026 Si terrà sabato 14 marzo nella splendida cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza delle autorità cittadine, l’edizione 2026 del Premio Mimosa - facebook.com facebook