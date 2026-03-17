Preghiera della sera 17 Marzo 2026 | La mia offerta per te

Il 17 marzo 2026, viene recitata una preghiera della sera dedicata all’Angelo Custode, con l’obiettivo di allontanare le preoccupazioni accumulate durante la giornata e favorire un riposo sereno nell’amore di Dio. La preghiera si concentra sull’offerta personale rivolta all’angelo, chiedendo protezione e pace prima di dormire. È una tradizione che coinvolge chi desidera trovare conforto nelle parole di fede.

La preghiera della sera all’Angelo Custode per scacciare le preoccupazioni di questo giorno oramai giunto al termine e riposare nell’amore di Dio. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Mi credevo, Signore, come il giusto Abele che Ti presentò una piacevole offerta, e mi avvicinavo a Te attendendo il Tuo favore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 17 Marzo 2026: “La mia offerta per te” Articoli correlati Leggi anche: Preghiera della sera, 9 Marzo 2026: “Aiutami a crescere in Te” Leggi anche: Preghiera della sera, 1 Marzo 2026: “Mi affido a Te Signore” Catholic Morning Prayer March 2026 | Prayers Jesus Una selezione di notizie su Preghiera della Discussioni sull' argomento Messa dei Nubendi: La Diocesi di Aversa in preghiera con i futuri sposi – Fotogallery; Mediafriends: Festival della Prevenzione 2026 la salute è nelle tue mani Video; La santità come ferita aperta, al via la causa di beatificazione di Marco Gallo; Ingressi dei sacerdoti nelle nuove parrocchie, ecco i nomi e le date di ottobre. Preghiera per la pace: Biella, stasera in cattedrale messa e venerazione della Croce presiedute da mons. FarinellaIn occasione della Giornata di preghiera e digiuno promossa dalla Conferenza episcopale italiana per oggi, venerdì 13 marzo, questa sera alle 18.15 nella cattedrale di Santo Stefano, a Biella, il vesc ... agensir.it Ore 12 - Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Clicca sul link Youtube per aprire la diretta: https://www.youtube.com/watchv=gW-upYJcuSE - facebook.com facebook