Il 17 marzo 2026, viene condivisa una preghiera del mattino che invita a chiedere ai nostri Angeli di donare bellezza all’anima. La preghiera si rivolge ai Custodi celesti, chiedendo la loro protezione e luce per ogni passo e decisione della giornata. Si tratta di una pratica spirituale che accompagna le persone all’inizio del martedì, affidando le attività quotidiane alla loro guida.

Iniziamo il martedì sotto l’ala dei nostri Angeli: una preghiera del mattino per affidare ogni passo ai nostri Custodi celesti e invocare la loro luce su ogni incontro e decisione della giornata. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Eccomi, Signore, solo nel Getsemani della mia anima, poiché di questo giardino dell’Eden, nel quale Tu venivi a conversare con me, ho fatto un luogo di solitudine e di angoscia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 17 Marzo 2026: “Dona bellezza alla mia anima”

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