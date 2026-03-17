Precipita per quasi 300 metri con la motoslitta ma il pilota sopravvive | l’incredibile caduta durante il raduno – Video

Un pilota di motoslitte ha subito una caduta di circa 300 metri durante il raduno Big Iron Chute Out in Columbia Britannica. La motoslitta è precipitata mentre il partecipante era in azione e, sorprendentemente, il pilota è sopravvissuto all’incidente. Il video dell’incidente mostra la lunga caduta, ma non si segnalano feriti gravi o ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’incidente.

Paura per un pilota di motoslitte in Columbia Britannica, precipitato mentre partecipava al raduno Big Iron Chute Out di quasi 300 metri. Il pilota si chiama Taylor Hoffmann: come si vede dai video che circolano in rete, l’uomo ha perso il controllo della motoslitta ed è precipitato. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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