Prato si prepara ad ospitare la finale del circuito nazionale di arrampicata, con 109 atleti che si sfideranno per la Coppa Italia Boulder. La competizione si svolgerà nella città toscana, coinvolgendo 52 atlete e 57 atleti provenienti da diverse regioni. La fase finale rappresenta un momento importante nel calendario sportivo dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata.

La città di Prato si prepara ad accogliere la fase finale del circuito nazionale dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata, dove 52 atlete e 57 atleti si sfideranno per decretare i vincitori della Coppa Italia Boulder. Questa terza e conclusiva prova si svolgerà presso il Crazy Center Climbing, trasformando una struttura sportiva locale in un palcoscenico nazionale che riunisce i migliori specialisti provenienti da tutta la penisola. Non si tratta solo di una gara singola, ma della chiusura di un percorso competitivo che ha già tappe a Cuneo e Como, rendendo questa edizione decisiva per l’assegnazione delle medaglie finali del circuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato ospita la finale: 109 atleti sfidano per la Coppa

Articoli correlati

La schedina | Coppa Italia e grandi d’Europa: l’Inter a Como, Barça-Atleti per la finaleIl primo martedì di marzo, 3 marzo 2026, accende i riflettori sulle grandi coppe nazionali e su un turno infrasettimanale di Premier League che...

Leggi anche: Milano Cortina 2026, ufficiale la squadra azzurra: 109 atleti convocati dalla FISI

Aggiornamenti e notizie su Prato ospita

Discussioni sull' argomento Serie D, gir. E. Pazzo pari tra Prato e Siena: finisce 3 a 3; Serie D, gir. E. Pazzo pari tra Prato e Siena: gli highlights del 3 a 3; Tabellino partita Prato vs Foligno 1928; C maschile: Prato è superiore in tutti i fondamentali e costringe alla resa i giovani dell’Invictavolleyball in tre set.

Prato, concerto finale del concorso di composizione sinfonica 'Dante 700'Prato, 8 ottobre 2025 - La terza edizione del concorso internazionale di composizione sinfonica Dante 700 è arrivata alla sua fase finale. Oltre al concerto che decreterà la partitura vincitrice, ... lanazione.it

STA ARRIVANDO LO SNOWFEST A PRATO NEVOSO Si avvicina una delle settimane più intense e spettacolari della stagione Per il secondo anno consecutivo, Prato Nevoso ospita i campionati nazionali di snowboard e freeski di Belgio e Olanda - facebook.com facebook