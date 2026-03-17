Oggi il Prato torna in campo al Lungobisenzio per allenarsi, dopo aver perso l'ultima partita contro il Siena. La squadra cerca di superare la delusione, mantenendo alta l'intensità nel lavoro quotidiano. La difesa viene considerata uno dei punti deboli, mentre il gioco e l'impegno restano tra le caratteristiche principali della formazione.

Riprende oggi ad allenarsi al Lungobisenzio il Prato per mettersi alle spalle la delusione per il mancato successo nel match con il Siena. Il 3-3 finale ha lasciato eccome l’amaro in bocca ai biancazzurri, che hanno a lungo assaporato il dolce gusto di quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva, nonché un’affermazione preziosissima in chiave classifica. Sfumato il successo, la situazione si complica. I lanieri hanno infatti visto aumentare il divario dalla zona playoff, con il Terranuova Traiana a salire da +1 a +3 rispetto a Risaliti e compagni, riprendendo in quarta posizione proprio il Siena. Peraltro, la formazione di Alessandro Dal Canto è stata sorpassata dal Foligno e ora occupa la settima piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, difesa tallone d’Achille . Ma gioco e intensità non mancano

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