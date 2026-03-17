Prato | 3 dibattiti incrociati sul referendum giustizia
A Prato si svolgono tre dibattiti incrociati sul referendum sulla giustizia, coinvolgendo diversi rappresentanti e cittadini. L’evento si tiene in un momento di forte attenzione pubblica, con partecipanti che discutono sui contenuti delle proposte referendarie. La città si prepara ad affrontare questa fase finale della campagna, mentre l’interesse cresce e la discussione si accende tra le persone presenti.
L’aria di Prato si carica di un’aspettativa particolare mentre la campagna referendaria sulla giustizia raggiunge il suo picco nella provincia. Martedì 17 marzo alle ore 21, tre luoghi diversi ospiteranno dibattiti incrociati dove giudici, avvocati e politici si confronteranno sulle riforme proposte. Non si tratta di semplici riunioni, ma di momenti cruciali per definire l’orientamento del territorio su una questione che tocca il cuore del sistema giudiziario. Il calendario della provincia è fitto: dal Circolo ARCI Borgonuovo alla Casa del Popolo di Coiano, fino al Salone della Giostra a Poggio a Caiano, ogni sede diventerà teatro di scontri verbali costruttivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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