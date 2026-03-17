POV | tra te e il canestro c' è Wembanyama cosa fai?

Nella NBA si parla molto di Victor Wembanyama, un giocatore che si distingue per la sua altezza, che si stima possa superare i 230 centimetri, anche se non ci sono dati ufficiali certi. Inoltre, la sua apertura delle braccia misura 243 centimetri. È un nome che sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, soprattutto per le sue caratteristiche fisiche uniche.

Uno spettro si aggira per la NBA: lo spettro di Victor Wembanyama. Questo spettro potrebbe essere alto oltre i 230 centimetri ( la sua reale altezza è dibattuta ) e ha un’apertura delle braccia di 243 centimetri. Semplicemente alzando il braccio, senza saltare, arriva a un’altezza di circa 305 centimetri, che poi è quella a cui è inchiodato il canestro. Quando salta, lo intuite, ci avviciniamo ai quattro metri. Quale avversario può dirsi al sicuro quando per il campo si aggira questo spettro? Nessuno. Recentemente Jaylen Brown si è definito il miglior two-way della Lega « se escludiamo Wembanyama», che ha definito «non umano». Draymond Green, uno che non è certo generoso con gli avversari, ha detto che averlo in campo è come avere «l’impatto di quattro giocatori in uno». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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