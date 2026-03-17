Sono state potenziate le centrali acquedottistiche di via Montevecchio a Borello con un investimento di circa 150 mila euro. Le centrali Montevecchio 1 e 2 ora forniscono fino a 50 mila litri d’acqua al giorno durante i mesi estivi, migliorando la quantità disponibile. La modifica permette di garantire una qualità dell’acqua superiore rispetto al passato.

Grazie a un investimento di circa 150 mila euro, le centrali acquedottistiche Montevecchio 1 e 2, nella frazione di Borello, sono state potenziate e consentono oggi di fornire fino a 50 mila litri d’acqua al giorno nei mesi estivi, garantendo una qualità dell’acqua superiore. Hera evidenzia che "il revamping assicura, inoltre, una risposta efficiente e tempestiva anche in situazioni di emergenza, salvaguardando la continuità del servizio idrico anche in presenza di condizioni di stress idrico o eventi climatici estremi". I due impianti sono stati visitati dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani, guidato dal responsabile Hera degli impianti idrici di Forlì-Cesena Mirco Boschetti, dal coordinatore impianti Marco Marcaccini e dall’assistente ai lavori Giovanni Braschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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