Posso dire una cosa? Autotune va’ a cagare! Devi fare un disco al telefono la prossima volta… | Annalisa canta Fiorello reagisce così

Durante una trasmissione mattutina su Rai2, Fiorello ha commentato in modo diretto una performance di Annalisa, affermando che l’autotune non gli piace e suggerendo ironicamente di fare un disco al telefono la prossima volta. La scena ha visto anche la partecipazione di Biggio, riportando un’atmosfera che ricorda i tempi passati.

Chissà che bella sorpresa per i telespettatori mattinieri di Rai2 trovarsi davanti Fiorello e Biggio come ai vecchi tempi. Che poi, vecchi si fa per dire, ma andiamo al sodo: “ La Pennicanza “, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, andrà in onda anche su Rai2 con il titolo “ La Mattinanza “, in replica alle 7:10 del mattino con dei contenuti inediti. Insomma, un tornare dove si è stati bene. “Farò un programma nuovo, La Pensionanza!”. Ma cosa è successo nel consueto appuntamento radiofonico di oggi? “Dal 2027 si andrà in pensione a 67 anni. tra poco più di un anno sarò pensionato! Vi posso dire che mi sento benissimo, è una bellissima sensazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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