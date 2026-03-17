Stasera alle 21:00 si sfidano Porto e Stoccarda in partita di Europa League. I Dragoni cercano di ottenere la qualificazione ai quarti di finale, dopo un periodo di difficoltà e incertezza, e puntano a consolidare il vantaggio in classifica nella Primeira Liga. Le formazioni si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di avanzare nella competizione europea.

Dopo un periodo di appannamento e forse anche di paura, il Porto sembra tornato a viaggiare spedito: la Primeira Liga è molto vicina, visto che i Dragoni hanno superato gli scontri diretti con le due squadre di Lisbona e hanno un buon vantaggio su entrambe. In Europa, invece, la squadra di Farioli è vicina ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Stoccarda (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni vogliono i quarti di finale

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