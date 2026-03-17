Un rapper è stato nuovamente arrestato con l'accusa di porto abusivo di armi e rapina. L'arresto è avvenuto pochi giorni dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi per ricettazione. La notizia si aggiunge a un procedimento giudiziario già avviato contro di lui, che coinvolge vari reati. Le autorità hanno eseguito l'operazione senza ulteriori dettagli disponibili.

I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono protagonista il trapper e molte persone a lui vicine. Secondo quanto si apprende, i militari dell’Arma contestano al rapper i reati di porto abusivo di armi e rapina. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, emessa il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. “Adesso basta, solo musica”, aveva detto il cantante dopo il verdetto al Palazzo di Giustizia di Milano. Il 24enne era stato arrestato precedentemente l’11 settembre del 2025. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Porto abusivo di armi e rapina, nuovo arresto per il rapper Mouhib Zaccaria

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