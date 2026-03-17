Portiere Juve rivelate le gerarchie di Spalletti per il finale di stagione E dal 2026 27…

Spalletti ha stabilito le gerarchie tra i portieri della Juventus per le ultime partite di questa stagione, secondo quanto si apprende. La scelta riguarda il titolare e il vice, con l’obiettivo di concludere il campionato mantenendo la formazione più stabile possibile. Dal 202627, le decisioni sulla posizione tra i pali saranno definite in base alle indicazioni dell’allenatore.

Portiere Juve, rivelate le gerarchie di Spalletti per il finale di stagione. E dal 202627. Nuovi equilibri tra i pali per la volata Champions. Secondo Gazzetta.it la trasferta di Udine ha sancito un ribaltone definitivo tra i pali della Juventus: la quarta esclusione consecutiva di Michele Di Gregorio a favore di Mattia Perin non è più un semplice turnover, ma una chiara scelta gerarchica di Spalletti. Nonostante l’allenatore avesse inizialmente parlato di un impiego limitato per l’ex Genoa, i fatti dicono che sarà Perin a difendere la porta bianconera nella volata finale per la Champions. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo scenario apre però interrogativi profondi sul mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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