Pontedera calvario senza fine | insultati dagli ultras costretti a togliersi la maglia e pure multati

A Pontedera, i giocatori sono stati insultati dagli ultras dopo l'ultima sconfitta e costretti a togliersi la maglia. La squadra toscana, attualmente all'ultimo posto nel girone B di serie C, ha subito anche una multa. La situazione ha generato tensioni tra i giocatori e i tifosi, creando un clima difficile nello stadio.

Non c’è pace per il Pontedera, ultimo in classifica nel girone B di Serie C e destinato con grande probabilità ad abbandonare la categoria dopo 13 partecipazioni consecutive. Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha infatti multato oggi, martedì, con 500 euro a testa tutti e 23 i giocatori della squadra allenata da Piero Braglia presenti nella lista della partita giocata, e persa 1-0, sabato in casa contro il Guidonia. Al termine della gara è infatti scattata la contestazione degli ultras della gradinata nord Diego Savelli, che hanno chiamato la squadra a rapporto. Durante il confronto, durato almeno una decina di minuti in un clima di forte... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pontedera, calvario senza fine: insultati dagli ultras, costretti a togliersi la maglia e pure multati Articoli correlati Altra vergogna Inter: dirigenti Juve insultati e costretti a lasciare la tribuna dopo il 3 a 2 – VIDEOTuttosport rilancia un video piuttosto disdicevole che mostra i dirigenti della Juve insultati dopo il gol del 3-2 di Zielinski e costretti a... Il calvario di Zoe. Un orrore senza fine : "Gettata viva nel canale"Nizza Monferrato (Asti), 11 febbraio 2026 – Zoe Trinchero, 17 anni, era ancora viva quando è stata gettata nel canale.