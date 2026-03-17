Pogacar si traveste per allenarsi indisturbato alla Milano-Sanremo | Così i tifosi non lo riconoscono

Per la Milano-Sanremo, in programma domenica 22 marzo, Pogacar si è travestito per allenarsi senza essere riconosciuto dai tifosi. La squadra UAE ha adottato questa strategia per evitare che il ciclista venga disturbato durante gli allenamenti. Pogacar ha scelto di allenarsi in modo indisturbato, indossando un travestimento, per mantenere la concentrazione in vista della gara.

In vista della Milano-Sanremo, in programma domenica 22 marzo, la UAE e Pogacar non vogliono correre rischi. Così, hanno escogitato uno stratagemma per sfuggire all'attenzione dei tifosi nelle uscite di allenamento su strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Checco Zalone si imbuca nel video di una fan, lo sketch è virale: “Tutto gratis, così a c*lo”Attualmente nelle sale con il film dei record Buen Camino, Checco Zalone è stato protagonista di un fuoriprogramma mentre era a cena.

Mancava solo lo “smartphone per i cani”: deriva culturale e relazionale, così stiamo rovinando anche il “miglior amico dell’uomo”Un gadget tecnologico presentato al Ces di Las Vegas è l'ennesimo oggetto inutile per un cane e frutto della piega non relazionale che ha preso il...

Una raccolta di contenuti su Pogacar si traveste per allenarsi...

Milano-Sanremo: Pozzato elogia Pogacar e il talento SeixasUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: Tadej, ecco come si vinceIl 19 marzo 1976 Eddy vinceva la settima Classicissima Cinquant’anni fa feci l’impossibile: dicevano che ero finito. Questa corsa ha segnato la mia vita. Tadej deve staccare Van der Poel sul Poggio, ... gazzetta.it