Poesia e AI | Fagnano Olona unisce tradizione e futuro

Il Circolo culturale L’Alba di Fagnano Olona ha organizzato una serata aperta in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, che si svolgerà sabato 21 marzo alle ore 21. L’evento mira a mettere in relazione la tradizione poetica con le nuove tecnologie di intelligenza artificiale. La serata sarà aperta a tutti e si terrà presso la sede del circolo.

Il Circolo culturale L’Alba di Fagnano Olona ha annunciato una serata aperta dedicata alla Giornata Mondiale della Poesia, fissata per il sabato 21 marzo alle ore 21. L’incontro si terrà negli spazi della biblioteca cittadina e proporrà un mix innovativo tra tradizione letteraria e nuove tecnologie. L’evento è gratuito e vedrà la partecipazione di numerosi poeti locali. L’obiettivo dichiarato è fondere le parole declamate con filmati e produzioni musicali generate dall’intelligenza artificiale, creando così nuove prospettive letterarie. Oltre all’innovazione tecnologica, sarà presente uno spazio dedicato al dialetto, elemento cardine dell’attività del circolo fagnanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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