Pochi capiscono e tutti sentono Povero Sì

In un mondo di parole non dette, Sì si fa strada tra le voci che si oppongono e i silenzi che tutti percepiscono. È un piccolo segno di consenso, ma si scontra con le forze del No, che sembrano più grandi e più decise. La lotta tra le due parti si svolge tra i margini di una comunicazione che pochi comprendono appieno, mentre molti la sentono comunque presente.

Sì, povero Sì, piccolo e ragionevole Sì, come farai contro le potenze infernali del No? Come farai contro i cattivi sentimenti che circolano nel popolo sovrano? Contro l’odio, ma soprattutto contro l’invidia, come pensi di cavartela? Io li conosco gli italiani, ai giudici non chiedono Giustizia bensì Godimento ossia l’arresto del politico, o dell’imprenditore, o finanche, in mancanza di meglio, del vicino che si è appena comprato il Suv, chissà con quali soldi, chissà cosa c’è dietro, che Gratteri lo acchiappi. Lo sapeva bene Enzo Ferrari: “Gli italiani perdonano tutto, ai ladri, agli assassini, ai sequestratori, a tutti, ma non perdonano il successo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pochi capiscono e tutti sentono. Povero Sì Articoli correlati Giustizia a rischio: referendum decisivo, ma pochi capisconoUn referendum che cambia la giustizia Il referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi rappresenta una svolta epocale per il... Alla Milano Fashion Week in pochi capiscono davvero l'uomo modernoQuesta è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Contenuti utili per approfondire Pochi capiscono Discussioni sull' argomento Sinner mette il pilota automatico nel deserto: Shapovalov travolto, ora Indian Wells scopre Fonseca; Gas +94%: Europa Senza Riserve. Recessione e Bollette Esplosive in Arrivo?; Linkiesta.it; Libero l’assassino di Federica Mangiapelo. Parla lo zio. Molti uomini dicono di amare la propria moglie... ma pochi capiscono cosa ha fatto davvero per loro. La donna che hai al tuo fianco una volta ha rischiato tutto il suo corpo per darti un figlio. Mesi di nausea. Debolezza. Stanchezza costante. Un corpo che cambi - facebook.com facebook