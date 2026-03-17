Pneumologo Blasi | In Bpco e asma grave farmaci biologici cardine di trattamento

Un esperto pneumologo ha dichiarato che i farmaci biologici rappresentano un elemento chiave nel trattamento di pazienti affetti da Bpco e asma grave. Durante un approfondimento sulle malattie respiratorie, ha sottolineato l'importanza di queste terapie per migliorare la gestione clinica. La discussione si è concentrata sulle applicazioni e sui benefici di tali farmaci nel contesto delle malattie respiratorie severe.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Nell'analizzare tutto lo "spettro delle malattie respiratorie, punto fondamentale del Forum, ci siamo soffermati" in modo particolare "sulla Bpco-Broncopneumopatia cronica ostruttiva e l'asma, per quanto riguarda il ruolo dei biologici e quello della triplice terapia, che rappresentano i cardini del trattamento delle patologie. Abbiamo poi trattato alcune patologie emergenti come le bronchiectasie e le fibrosi polmonari, in particolare le forme progressive, per le quali si sta cambiando il paradigma di gestione". Così Francesco Blasi, professore all'università Statale di Milano, direttore... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pneumologo Blasi: "In Bpco e asma grave farmaci biologici cardine di trattamento" Articoli correlati Pneumologo Blasi: "A breve avremo farmaci che riducono riacutizzazioni bronchiectasie"“A breve avremo a disposizione farmaci inibitori di Dpp-1 (dipeptidil peptidasi 1), un enzima che carica il neutrofilo a livello del midollo osseo... Leggi anche: Salute, pneumologo Blasi: "A breve farmaci che riducono ospedalizzazioni da bronchiectasie"