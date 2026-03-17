Pizzi ci ripensa | è pronto a correre per Olivetti

Il vicesindaco Riccardo Pizzi ha annunciato di essere in fase di riflessione riguardo alla candidatura alle prossime elezioni. Pizzi, assessore con delega allo Sport e alla Cultura, è passato da ‘La Civica’ a Fratelli d’Italia e sarà in lista con il partito di Giorgia Meloni. Al momento, non ha ancora confermato ufficialmente la sua candidatura.

Il vicesindaco ci ripensa: "Sto riflettendo". Riccardo Pizzi, assessore con delega allo Sport e alla Cultura eletto nella lista ‘La Civica’ è passato a Fratelli d’Italia e sarà in lista con il partito di Giorgia Meloni. Non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma la risposta è tutta nella foto postata nel suo profilo, la stessa che probabilmente sarà l’immagine dei manifesti elettorali. Un’altra riconferma per il sindaco Massimo Olivetti che, a parte Cinzia Petetta, l’assessore alle politiche sociali e pari opportunità, ha ricevuto l’appoggio di tutti i suoi assessori. Già affissi in città i manifesti dell’assessore, con delega alle politiche economiche, Alan Canestrari, che si presenterà probabilmente in una delle due liste civiche che appoggeranno la candidatura di Olivetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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