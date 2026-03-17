Un rappresentante di Aba Roma ha annunciato che con il lancio del realme 16 Pro, il progetto intitolato

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Il progetto 'Portrait of Italians' è un'opportunità inusuale: i nostri studenti avranno a disposizione per quasi due mesi, 24 ore al giorno, un realme 16 Pro per registrare e codificare il tema del progetto. Non è una cosa banale: non accade in un'aula, in uno studio o in un atelier, ma nella vita vera. Avere un progetto artistico che si focalizza su questo è un'occasione unica". Così Claudio Libero Pisano, official representative of the Rome academy of Fine arts professor of Contemporary museology, intervenendo oggi a Milano, alla presentazione della serie realme 16 Pro, scelta come smartphone ufficiale della Scuola di fotografia e video dell'Accademia di Belle arti di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pisano (Aba Roma): "Con realme 16 Pro 'Portrait of Italians' sarà unico"

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