Piracy Shield Cloudflare ricorre contro AGCOM | scontro sulla multa da 14 milioni

Cloudflare ha presentato un ricorso contro la multa da 14 milioni di euro imposta dall’Autorità Garante delle Comunicazioni. La disputa riguarda il sistema di blocco dei siti utilizzato dal servizio e le contestazioni sulla legittimità delle misure adottate. La questione si svolge nel contesto di un confronto tra l’azienda e l’AGCOM, che ha deciso di sanzionare Cloudflare per presunte violazioni.

Scontro tra Cloudflare e AGCOM sul Piracy Shield ricorso contro la multa da 14 milioni e critiche al sistema di blocco dei siti. Quando la sovranità nazionale si scontra con l'architettura globale della rete, il risultato è una frizione che rischia di ridisegnare i confini della libertà digitale in Europa. Al centro di questo scontro siede Cloudflare, il colosso delle infrastrutture web che ha recentemente trasformato una disputa amministrativa. su Digital-News.it Scontro tra Cloudflare e AGCOM sul Piracy Shield ricorso contro la multa da 14 milioni e critiche al sistema di blocco dei siti.. Quando la sovranità nazionale si scontra con l' architettura globale della rete, il risultato è una frizione che rischia di ridisegnare i confini della libertà digitale in Europa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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