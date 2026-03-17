Pippo Franco la moglie e il figlio a processo | le gravi accuse

In tribunale a Roma si svolge un procedimento legale che coinvolge Pippo Franco, sua moglie Maria Piera Bassino e il loro figlio Gabriele, noto per la partecipazione a Temptation Island nel 2019. Le accuse rivolte ai tre sono di natura grave e sono state presentate davanti ai giudici. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, si svolge nelle aule di tribunale.

Un caso finito nelle aule del Tribunale di Roma riporta sotto i riflettori una vicenda che coinvolge Pippo Franco, la moglie Maria Piera Bassino e il figlio Gabriele (noto anche per Temptation Island 2019 ). Con loro vanno a processo il medico di base Natale Cirino Aveni e altri imputati: il giudice dovrà chiarire ruoli, responsabilità e passaggi che, secondo l’accusa, avrebbero portato a certificazioni irregolari. Al centro del procedimento c’è l’ipotesi di falso in atto pubblico legata a certificazioni sanitarie inserite nei sistemi regionali tra 2021 e 2022, che avrebbero permesso di ottenere un documento allora indispensabile per accedere a servizi e attività. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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