Piogge a Messina | 40 metri di strada crollata viabilità

Una forte pioggia ha provocato il crollo di quaranta metri di strada sulla Strada Provinciale 6 a Motta Camastra, portando alla sua chiusura e creando problemi alla viabilità nella zona di Messina. La situazione si è aggravata con l’intensa precipitazione, che ha messo in difficoltà il traffico e ha richiesto interventi immediati. Nessun altro dettaglio riguardante persone o cause viene fornito.

Una pioggia incessante ha messo in ginocchio la viabilità del comprensorio messinese, costringendo alla chiusura immediata della Strada Provinciale 6 a Motta Camastra per un cedimento di quaranta metri. Le precipitazioni dei giorni 16 e 17 marzo hanno aggravato danni preesistenti risalenti ai mesi freddi precedenti, rendendo insicure diverse arterie secondarie. Il fronte viario compromesso. L’entità del danno si concentra sul crollo strutturale verificatosi lungo il tracciato che collega i comuni interni. Il piano stradale ha subito un cedimento lineare esteso per circa 40 metri nel territorio di Motta Camastra. Questa rottura ha reso necessaria l’interruzione totale del traffico per evitare incidenti mortali o feriti gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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