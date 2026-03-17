Pinocchio in dialetto | la rivincita culturale di Spezia

Il 19 marzo alle 17:00, il Salone Sforza sarà il luogo di una manifestazione dedicata alla cultura locale, con una particolare attenzione al dialetto spezzino. L’evento si svolgerà in occasione della festa di San Giuseppe e vedrà la partecipazione di rappresentanti della comunità. La giornata sarà dedicata alla valorizzazione delle tradizioni linguistiche e culturali della zona.

Il 19 marzo prossimo, alle ore 17:00, il Salone Sforza ospiterà una celebrazione del dialetto spezzino in onore di San Giuseppe. L’Accademia Capellini presenterà la versione sprugolina delle avventure di Pinocchio, curata da Pier Giorgio Cavallini. Il gruppo teatrale La n’è mai tròpo tàrdio porterà sul palco i personaggi classici tradotti nella lingua locale. Questa iniziativa non è solo un evento culturale isolato, ma un atto di resilienza identitaria nel cuore della Liguria occidentale. In un contesto dove le tradizioni rischiano di svanire, la scelta di rivisitare un classico letterario attraverso il filtro linguistico locale dimostra come la cultura possa essere uno strumento di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinocchio in dialetto: la rivincita culturale di Spezia Articoli correlati Giornata nazionale del dialetto, Figec: “Riconoscere il Lunario Abruzzese come bene culturale immateriale”In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio 2026, la Figec Abruzzo (Federazione Italiana Giornalismo... Pronostico Sampdoria-Spezia: è l’ora della rivincitaSampdoria-Spezia è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pinocchio in dialetto la rivincita... Argomenti discussi: L’Accademia Capellini celebra San Giuseppe con il Pinocchio sprugolino di Cavallini. L’Accademia Capellini celebra San Giuseppe con il Pinocchio sprugolino di CavalliniL’Accademia Capellini celebra San Giuseppe con il Pinocchio sprugolino di Cavallini ... msn.com ’Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’ al teatro Delle EnergieDomenica prossima al teatro delle Energie di Grottammare, alle 17, si terrà la presentazione del libro ‘Il viaggio di Pinocchio nelle terre picene’, una traduzione del classico di Collodi in tre ... ilrestodelcarlino.it