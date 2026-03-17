Piazza Verdi | luci spente e fontana rotta l’urgenza

Piazza Verdi, cuore pulsante della città, si presenta con le luci spente e la fontana rotta. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e amministratori, che chiedono interventi immediati. La piazza è al centro di un dibattito sulla cura e manutenzione degli spazi pubblici, mentre le condizioni attuali suscitano preoccupazione tra chi frequenta regolarmente l’area.

La piazza che batte il cuore della città si trova al centro di un dibattito acceso sulla gestione dei beni pubblici. I consiglieri Gabriella Crovara e Andrea Frau hanno presentato un’interrogazione ufficiale indirizzata all’amministrazione comunale per denunciare lo stato di abbandono di Piazza Verdi. Le strutture portanti e i servizi essenziali mostrano segni evidenti di incuria, con illuminazione spenta da mesi e arredi danneggiati. La richiesta formale mira a comprendere le ragioni di questa situazione e a ottenere chiarimenti sui fondi previsti per gli interventi necessari. L’urgenza della questione risiede nel fatto che questo spazio è un punto nevralgico per la vita sociale e turistica della Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Verdi: luci spente e fontana rotta, l’urgenza Articoli correlati In bici col buio a luci spente: "Troppi casi"Con il buio aumenta il rischio per chi si muove sulle due ruote e anche quest’anno Fiab Casalpusterlengo ha rilanciato la campagna “Ciclista... "M'illumino di meno": a Gatteo luci spente e laboratoriIl Comune di Gatteo conferma anche per il 2026 la propria adesione a “M’illumino di Meno”, in programma lunedì 16 febbraio, la campagna nazionale di...