Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca Pescara contro Entella in un match di serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre sono state pubblicate anche quote e pronostici. La partita rappresenta un’opportunità importante per il Pescara di riaprire la corsa alla salvezza in campionato, affrontando in casa la squadra ligure.

Il Pescara ha la grande occasione di riaprire definitivamente la lotta salvezza in serie B ospitando in casa l’Entella nel turno infrasettimanale. Gli abruzzesi, reduci dal pari sul campo del Sudtirol, sono imbattuti da quattro turni e ora sono più vicini alla zona salvezza. La compagine allenata da mister Gorgone ci crede ancora e punta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Entella (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Pescara-Entella (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Pescara ha la grande occasione di riaprire definitivamente la lotta salvezza in serie B ospitando in casa l’Entella nel turno infrasettimanale.

Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tanti gol allo Stirpe?Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara.

Tutto quello che riguarda Pescara Entella mercoledì 18 marzo 2026...

Temi più discussi: Pescara-Entella, può essere la partita della svolta: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Serie B, questa sera a Pescara spareggio salvezza per la Virtus Entella; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 31A GIORNATA; Calcio, il Pescara mercoledì ospita la Virtus Entella.

Pescara-Virtus Entella: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Pescara-Entella del 18 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Diretta Pescara Entella | Streaming video tv: delicatissima sfida salvezza! (Serie B, oggi 18 marzo 2026)Diretta Pescara Entella streaming video tv: vera e propria sfida salvezza in Serie B, il Delfino è ultimo ma attraversa un momento positivo. ilsussidiario.net

Stasera lo scontro diretto per la salvezza. Prevale il segno X nei 9 precedenti fra Pescara e Virtus Entella: ben 6, oltre a 3 vittorie dei biancazzurri che dunque non hanno mai perso tra le mura amiche #Calcio #Sport facebook

Pescara, stasera con l'Entella è vietato sbagliare x.com