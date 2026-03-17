Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Pescara e Entella. Il Pescara affronta questa sfida in casa e ha la possibilità di riaprire la corsa alla salvezza in serie B. Le formazioni sono state annunciate e si attendono quote e pronostici prima dello svolgimento del match.

Il Pescara ha la grande occasione di riaprire definitivamente la lotta salvezza in serie B ospitando in casa l’Entella nel turno infrasettimanale. Gli abruzzesi, reduci dal pari sul campo del Sudtirol, sono imbattuti da quattro turni e ora sono più vicini alla zona salvezza. La compagine allenata da mister Gorgone ci crede ancora e punta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Entella (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

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Punti pesanti in palio per la lotta salvezza: Entella a Pescara mercoledì sera x.com

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