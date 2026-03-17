A Pesaro si svolgono le semifinali della UEFA Futsal Champions League 2026, con quattro squadre che si sfidano per il trofeo. La manifestazione si tiene alla Vitrifrigo Arena, ora nota come Pesaro Futsal Arena, dove si svolgono le partite che decideranno il finalist. La città si prepara ad accogliere gli incontri di questa importante competizione europea.

Le semifinali della UEFA Futsal Champions League 2026 si disputeranno a Pesaro, trasformando la Vitrifrigo Arena in Pesaro Futsal Arena. L’evento storico vedrà affrontarsi Cartagena e Sporting nella prima sfida dell’8 maggio, mentre Palma incontra l’Etoile Lavalloise nella seconda partita. Questa edizione segna il primo approdo della Final Four in Italia, dopo ventiquattro anni di storia continentale iniziata nel 200102. Il sorteggio ufficiale è stato completato questa mattina presso la Sala Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, definendo definitivamente gli accoppiamenti per le sfide decisive che porteranno alla finale del 10 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro ospita la Final Four: 4 squadre per il trofeo

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