Perin sostituisce Di Gregorio | 4 gare senza ritorno

La Juventus ha deciso di cambiare la propria gerarchia tra i portieri, affidando a Mattia Perin il ruolo di titolare al posto di Michele Di Gregorio. La scelta riguarda le quattro partite rimanenti della stagione 2025-26. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrambi i giocatori sono stati informati della modifica. La squadra si prepara ora a disputare le prossime gare con questa nuova formazione.

La gerarchia tra i due portieri della Juventus subisce una svolta drastica: Michele Di Gregorio perde la maglia da titolare a favore di Mattia Perin per il resto della stagione 2025-26. Questa decisione, presa dopo una serie di errori clamorosi commessi dal primo, segna l’inizio di un nuovo capitolo per i bianconeri. L’allenatore Luciano Spalletti aveva inizialmente previsto solo due o tre gare per Perin come misura temporanea per alleggerire la pressione su Di Gregorio, ma la situazione si è estesa a quattro incontri consecutivi senza ritorno al precedente stato delle cose. La stabilità del ruolo di Perin sembra ormai consolidata fino alla fine dell’anno solare, aprendo scenari complessi per il mercato estivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perin sostituisce Di Gregorio: 4 gare senza ritorno Articoli correlati Perin via dalla Juve: il portiere si è esposto così sul ritorno al Genoa, ecco la sua risposta! Individuato il possibile sostituto per il vice-Di GregorioLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Roma Juve: Perin o Di Gregorio? Chi dovrebbe scendere in campo all’OlimpicoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Tutto quello che riguarda Perin sostituisce Discussioni sull' argomento Di Gregorio o Perin fino al termine della stagione? Cosa filtra dalla Continassa sulle scelte di Spalletti; Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro; Yildiz, continuità e porta imbattuta: la Juventus sfrutta il calendario e respira aria di Champions. Di Gregorio in panchina? Perin titolare una certezza; Belardi: Perin e Di Gregorio si equivalgono. Sostituire Szczesny non era semplice. #Perin ha superato #DiGregorio nelle gerarchie. Ad oggi è lui il portiere titolare della #Juventus Secondo voi merita la conferma a giugno Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook