Perde tutti i risparmi in una truffa un avvocato si offre di aiutarlo | anche lui è un truffatore

Un uomo ha perso circa un milione di euro in una truffa sentimentale e, dopo il danno, è stato contattato da un avvocato che si è offerto di assisterlo. La vittima è il padre di un noto cantante, che ha raccontato l'accaduto al New York Times. Successivamente, si è scoperto che anche l'avvocato che aveva promesso aiuto era coinvolto nelle attività truffaldine.

Nick Jonas ha raccontato al New York Times la truffa in cui è incappato suo padre. Dopo aver perso circa un milione di euro per una truffa sentimentale, l'uomo è stato contattato da un avvocato che si è offerto di aiutarlo. Anche lui era un truffatore: i documenti erano stati creati con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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