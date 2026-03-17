Perché vedere The Testament of Ann Lee? Un film sottovalutato

Da screenworld.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

The Testament of Ann Lee è un film che unisce un musical ambizioso e sobrio, presentando una storia di leadership femminile con toni epici e teatrali. Si tratta di un biopic atipico, caratterizzato da un impianto narrativo concentrico e coinvolgente che predomina sulla trama. Il film si distingue per la sua struttura e per l’approccio stilistico, rendendolo un’opera da scoprire.

Musical ambizioso ma sobrio, The Testament of Ann Lee è un biopic anomalo che ha i tratti di una storia di leadership femminile epica e teatralizzata, un’opera dove un impianto travolgente e concentrico prende il sopravvento sulla narrazione. Un esperimento ambizioso e roboante che ci aveva già lasciato più di qualche spunto a Venezia 82. Ma perché il film di Mona Fastvold andrebbe visto? Una donna fuori dal comune. Amanda Seyfried in The Testament of Ann Lee – ©Searchlight Pictures Il lungometraggio si dipana come una vera e propria agiografia: Mona Fastvold sottolinea infatti il carattere di straordinarietà di Ann Lee ponendola al centro della narrazione e dell’inquadratura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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