Sempre più persone partecipano a concorsi di somiglianza con star come Timothée Chalamet e a eventi dedicati ai sosia di figure famose come John Fitzgerald Kennedy Jr. A New York si svolge un concorso specifico per lookalike di Kennedy Jr., attirando molti concorrenti desiderosi di essere riconosciuti per la loro somiglianza. Questo fenomeno evidenzia una crescente curiosità verso l’immagine delle celebrità e delle icone storiche.

Julian DeVincentis, 31 anni, è stato proclamato vincitore grazie al suo look sportivo ispirato alla classica canotta nera, accompagnata da pantaloncini coordinati e cappellino al contrario indossati da John Fitzgerald Kennedy Jr. Lo spettacolo non è finito qui, il concorrente ha deciso di pattinare per il parco, proprio come faceva il protagonista di Love Story per le strade di New York negli anni Novanta. Come ha capito di aver vinto il concorso? La reazione entusiasta del pubblico, e le numerose urla delle spettatrici, hanno reso chiaro a tutti che fosse lui il sosia migliore. Julian ha dichiarato al New York Post: «Onestamente pensavo di arrivare secondo o terzo, ma vincere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché tutti cercano il sosia delle star: da Timothée Chalamet a John Fitzgerald Kennedy Jr.

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