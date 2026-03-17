Negli ultimi anni, i bar e i ristoranti hanno notato un calo nel consumo di alcol tra i giovani della Generazione Z. Una strategia chiamata “zebra striping” viene adottata da molti locali, alternando offerte di bevande alcoliche e analcoliche per attirare clienti. Homer Simpson scherza sulla questione, ma i dati mostrano che sempre meno giovani scelgono di bere alcol.

“ La causa e la soluzione di tutti i problemi della vita “, così la mette Homer Simpson quando si parla di alcol. Della sua birra Duff, per essere precisi. Chissà se gli amici della Gen Z amano il cartone di Matt Groening. Di certo c’è che la birra la amano, sì, ma senza esagerazioni. Vedete anche voi la bottiglia di Duff in bilico, sull’orlo del muretto, pronta a cascare, rumore di vetro in frantumi? Che la Gen Z consumi meno alcolici lo leggiamo da un po’. Per dirla in numeri, bevono circa il 20% in meno rispetto ai Millennials ( The Food Institute ). Non è solo il bere meno. È anche il bere in modo diverso, più scaltro e persino più salutare, se possibile: l’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito che non esiste una soglia di consumo di alcol priva di rischi per la salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la Gen Z beve sempre meno alcol: lo “zebra striping” e la contromossa di bar e ristoranti

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