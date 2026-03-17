Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni contro il regime degli ayatollah. La decisione è stata presa in risposta a specifici eventi recenti, senza indicazioni ufficiali su eventuali motivazioni più ampie. Le azioni sono state pianificate e messe in atto senza che il regime mostrasse segni evidenti di cedimento o instabilità.

Secondo il New York Times alla base della decisione di Usa e Israele di dare inizio alle operazioni militari contro l’Iran vi è stata una valutazione formulata da “alti funzionari” israeliani che affermava che, se negli attacchi iniziali fosse stata eliminata una parte significativa della leadership, le proteste sarebbero riprese con maggior vigore e avrebbero potuto portare alla caduta del regime. Accettata da Netanyahu, questa valutazione sarebbe stata poi presentata al presidente Usa Trump, che l’avrebbe fatta propria. Oggi sappiamo che questa stima, apparsa ad alcuni funzionari della sicurezza nazionale Usa piuttosto inverosimile (tra cui quasi sicuramente anche alle varie agenzie di intelligence, che, come abbiamo visto la settimana scorsa, avevano formulato un’analisi molto diversa), si è rivelata errata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il regime degli ayatollah non crolla come previsto

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