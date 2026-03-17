Perché il Gpl costa meno di benzina e gasolio? Accise e costi

Negli ultimi giorni, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati, portando l’attenzione sul Gpl, un carburante alternativo ancora scelto da molti per i costi di esercizio più bassi. In Italia, il Gpl si distingue per il suo costo inferiore rispetto a benzina e gasolio. L’attenzione si concentra sui motivi di questa differenza, legati a specifiche accise e costi di produzione.

Sulle strade italiane le vetture alimentate a Gpl sono ancora oggi una vista comune. Se nel 2026 le immatricolazioni del nuovo hanno visto una sensibile riduzione, con una quota di mercato scesa al 5,7% rispetto al 10% registrato nel 2025, la domanda di Gpl resta comunque consistente nel nostro Paese, anche per via delle conversioni aftermarket, al punto che i dati più recenti (2024) parlano di 3.154.400 vetture a Gpl circolanti. Dopotutto molti automobilisti giurano che non passerebbero ad altre alimentazioni, "stregati" dai ridotti costi di esercizio. E a fronte dell'incremento del costo dei carburanti tradizionali, benzina e diesel, non sono pochi quelli che iniziano a interessarsi nuovamente al Gpl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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