In Italia, i giudici non riconoscono le evidenze scientifiche secondo cui il vaccino contro il Covid non ha mai impedito la trasmissione del virus. Questa posizione si riflette nelle decisioni di alcuni tribunali che hanno respinto richieste di riconoscimento basate su studi e dati scientifici. La questione riguarda come vengono interpretate e applicate le evidenze nel contesto legale, senza coinvolgimenti di opinioni personali o motivazioni politiche.

Una premessa per ricordare a tutti che i giudici sono uomini come noi, ma magari quando sono chiamati ad applicare la legge dovrebbero esserlo un po’ meno. Oltre venti anni fa entrai come avvocato nella mia prima aula di giustizia per un mio piccolo caso. Avevo impugnato davanti al giudice di pace di Roma una multa per divieto di sosta presa da mia madre. Volevo assolutamente farla cancellare e avevo scritto un poema con tantissimi motivi che, secondo me, mi avrebbero reso vittorioso. Il giudice, estremamente cordiale, me li respinse tutti, uno ad uno, sostenendo anche tesi che mi parvero assurde, ma sembrava non ci fosse nulla da fare. Disperato, affannato, in totale confusione ebbi una fulminazione e dissi al giudice che era una multa presa da mia madre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perché i giudici italiani non riconoscono le evidenze scientifiche sul vaccino Covid che non ha mai impedito la trasmissione? Qualche riflessione

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