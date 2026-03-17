Un nuovo studio rivela che il comportamento di rosicchiare delle unghie negli esseri umani potrebbe essere collegato a un meccanismo simile a quello dei roditori. Quando mordiamo le unghie, si attiva un circuito neurale che provoca il rilascio di dopamina nel cervello, creando una sensazione di ricompensa. La ricerca si concentra su questa risposta biochimica e sui processi cerebrali coinvolti.

Il continuo rosicchiare dei roditori non è solo un riflesso, ma un comportamento che attiva il rilascio di dopamina nel cervello – una sorta di ricompensa biochimica – grazie a un circuito neurale finora sconosciuto. A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori dell’ Università del Michigan, grazie a uno studio che getta luce su un’abitudine del tutto umana, quella di rosicchiarsi le unghie. Anche se il circuito è stato individuato nei topi, i ricercatori ritengono infatti che possa esistere anche in altri mammiferi. Un’ipotesi che si inserisce in un filone sempre più solido di studi secondo cui tra cervello, salute orale e abitudini quotidiane c’è un legame molto più stretto di quanto si pensasse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perché ci mangiamo le unghie: l’indizio che arriva dai roditori

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