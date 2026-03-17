Per l’epidemia 6.200 morti | la città si ferma

Durante l’epidemia, circa 6.200 persone sono morte, portando la città a fermarsi. I camion militari sono stati impiegati per trasportare le bare dal cimitero di Bergamo, che non riusciva più a gestire il numero di decessi causati dal Covid. Le immagini dei veicoli pieni di bare sono rimaste impressi nella memoria collettiva.

L’immagine è di quelle rimaste scolpite nella memoria: i camion militari carichi di bare che partivano dal cimitero di Bergamo non più in grado di gestire i tanti morti a causa del Covid. Erano i primi mesi della pandemia, fra febbraio e aprile 2020: solo in provincia di Bergamo, uno dei luoghi più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, i morti furono 6.200. Sei anni dopo quelle immagini che sconvolsero l’Italia, Bergamo torna di nuovo a fermarsi. Lo fa anche quest’anno in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid. Il percorso di commemorazione si aprirà oggi con l’inaugurazione sul Sentierone della mostra fotografica "Primavera": la rassegna mette in dialogo gli scatti urbani di Lorenzo Zelaschi con le immagini inedite realizzate nel 2020 dal personale del cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Per l’epidemia 6.200 morti: la città si ferma Articoli correlati Leggi anche: Non si ferma all'alt dei carabinieri: folle inseguimento nella notte a circa 200 km/h "Senigallia non si ferma mai". Un brand per lanciare la cittàLa spiaggia di velluto cambia strategia e va oltre la destagionalizzazione, presentato ieri alla Bit2026 il nuovo concept ‘Senigallia non si ferma... How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions Tutti gli aggiornamenti su Per l'epidemia 6 200 morti la città si... Discussioni sull' argomento Coronavirus, sei anni fa l'Oms dichiarava la pandemia di Covid-19; Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Quanti sono i vaccinati? Il report; Per l’epidemia 6.200 morti: la città si ferma; 18 marzo, giornata delle vittime da Coronavirus: un minuto di silenzio all’inizio delle lezioni. Per l’epidemia 6.200 morti: la città si fermaL’immagine è di quelle rimaste scolpite nella memoria: i camion militari carichi di bare che partivano dal cimitero ... ilgiorno.it È allarme per il rischio di una epidemia di #meningite nel #Kent, nel sud dell'Inghilterra: profilassi per migliaia di persone, due morti e 11 ricoverati. Cosa sappiamo. x.com Epidemia di meningite: morte due persone Altre 11 persone sono attualmente ricoverate in ospedale: scatta il piano di profilassi che coinvolge decine di migliaia di persone - facebook.com facebook