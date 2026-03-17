Per 25 franchi svizzeri meno di 30 euro si compra lo stupro in diretta di un bambino

Un'inchiesta della Rts ha portato alla luce un orrore che coinvolge pedocriminali che acquistano, per soli 25 franchi svizzeri, lo streaming di violenze su bambini filippini. Le indagini evidenziano come questi abusi vengano spesso commessi dalle stesse famiglie dei minori e trasmessi in diretta via webcam. La scoperta ha scosso l’opinione pubblica e sollevato numerosi interrogativi sulla diffusione di questi reati.

L’inchiesta della Rts rivela un orrore senza confini: per soli 25 franchi (meno di 30 euro) i pedocriminali ordinano via webcam lo stupro in diretta di bambini filippini, spesso per mano delle stesse famiglie. Ogni anno decine di cittadini svizzeri finanziano questi abusi. La troupe della trasmissione Mise au Point è andata sul posto e ha raccolto le scioccanti testimonianze delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lo Stato compra "Ritratto di Maffeo Barberini" di Caravaggio, Giuli firma per 30 milioni di euro: "Capolavoro"Lo Stato italiano ha comprato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, uno “straordinario capolavoro, di eccezionale importanza” secondo il... Leggi anche: Svizzeri al ’Franchi’. Ma era lo stadio sbagliato Una selezione di notizie su franchi svizzeri Temi più discussi: Venduto al TEFAF Maastricht per 5 milioni di franchi svizzeri un raro manoscritto miniato padovano del '400; Le Finals? di UEFA Youth League 2025/26 si svolgeranno a Losanna?; Marco Tini, Presidente della direzione di Axion Swiss Bank, società del Gruppo BancaStato, lascia la guida dell'istituto; Colonie deducibili se servono per la custodia dei figli. Franco svizzero sempre più forte: frontalieri sempre più ricchiIl franco svizzero continua la sua corsa inarrestabile, guadagnando ulteriormente terreno nei confronti dell’euro e confermando, ancora una volta, la sua natura di bene rifugio per eccellenza. A innes ... comozero.it La Svizzera boccia la tassa di successione al 50% per i super ricchiReferendum svizzero boccia tassa di successione 50% per patrimoni oltre 50 milioni di franchi. 79% dei voti contrari evidenzia la preferenza per la stabilità fiscale e la tradizione elvetica. La ... milanofinanza.it Ai coniugi Jacques e Jessica Moretti sono stati sequestrati beni personali di lusso per un valore di oltre mezzo milione di franchi svizzeri Serviranno a coprire spese legali e risarcimenti alle famiglie delle 41 vittime - facebook.com facebook